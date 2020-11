Tamponi in ambito scolastico e Pet-Tac dell’ospedale di Chieti, focus all’Emiciclo

L’Aquila. Torna a riunirsi l’Assemblea legislativa. Domani alle 12, è convocato il Consiglio regionale, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo. L’ordine del giorno si apre con la discussione dei seguenti documenti politici: Interrogazione a firma del consigliere Dino Pepe (Pd) sulla “Situazione relativa alla persistenza dei miasmi maleodoranti nei territori ricadenti i Comuni di Colonnella, Controguerra, Martinsicuro”; Interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) sul “Focolaio Covid nella struttura “Casa Religiosa Antoniano” a Lanciano”; Interpellanza a firma del consigliere Sandro Mariani (Abruzzo In Comune) sulla” Procedura di richiesta ed esecuzione SARS-COV2 test in ambito scolastico”; Interpellanza a firma del consigliere Sara Marcozzi (M5S) sulla “Pet-Tac dell’Ospedale di Chieti: rischio esposizione SARS-COV-2 pazienti immuno depressi e costi noleggio”.

A seguire l’esame dei seguenti provvedimenti di legge: “Disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate”; “Riconoscimento della legittimità̀ dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all’anno 2019); “Norme urgenti in materia di rifiuti”; “Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti.”. Sempre martedì’ 1 dicembre, alle 11.30, si riunisce la Conferenza dei Capigruppo, costituita in Giunta per le elezioni, per la convalida del Consigliere Simona Cardinali.