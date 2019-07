Tanta paura in via Vestina a Montesilvano: nella notte esplode il centro estetico “Ana Nail Art”

Montesilvano. Nella notte scorsa, intorno alle 4, c’è stata un’esplosione davanti ad un centro estetico in via Vestina, altezza panificio Mundial: si tratta di Ana Nail Art, fresco di inaugurazione. Una bomba carta ha mandato in frantumi la vetrina del negozio.

Al momento i rilievi sono ancora in atto: lo scoppio non ha danneggiato la struttura dell’edificio e non ci sono feriti. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri della locale Compagnia. Sembra che la proprietaria non avesse ricevuto minacce e, pertanto, tramite la visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza, si segue la pista del vandalismo.

Sin dai minuti successivi al boato, in tanti, su Facebook, si sono chiesti cosa fosse accaduto: come sempre, panico e inquietudine corrono anche sui social.

*Notizia in aggiornamento*