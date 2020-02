“Te la puoi venire a riprendere subito”: Avena torna in canile dopo tre mesi, scaricata come un pacco

Pescara. Riportata in canile, dopo tre mesi trascorsi in una famiglia che ha cambiato idea sulla sterilizzazione, decidendo di non procedere in tal senso, nonostante gli accordi del preaffido. Ora Avena, a 9 mesi, torna in un freddo box. All’operazione penseranno i volontari della Lega del Cane di Pescara, che adesso devono cominciare da capo e trovare un proprietario degno.

I cani non sono un pacco, i cani sono amore.

Per informazioni, 345/1732579.