Tentato furto in un supermercato, nascondono 250 euro di merce in una carrozzina: due denunciati

Villamagna. Si erano impossessati di 22 confezioni di colla per dentiere e di 14 confezioni di dentifricio, oltre che di generi di prima necessità, come mortadella sottovuoto e salsicce secche. Protagonisti dell’accaduto due romeni, una coppia di 20 e 19 anni i quali, entrati in un supermercato a Villamagna, in provincia di Chieti, avevano prelevato la merce e l’avevano nascosta in una carrozzina per neonati. Ma i loro movimenti non sono sfuggiti al direttore del supermercato e, una volta giunti alla cassa, i due sono stati smascherati.

Quando sono stati scoperti, i due hanno abbandonato la merce del valore di 250 euro e sono fuggiti, ma sono stati identificati e denunciati dai carabinieri per tentato furto.