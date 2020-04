Teramo, detenuto psichiatrico colpisce agente alla nuca, interviene il sindacato Sappe: è una vergogna

Teramo. Nel carcere di Castrogno a Teramo, il giorno di Pasquetta, un agente di polizia penitenziaria è stato colpito alla nuca da un detenuto psichiatrico. A denunciare l’accaduto il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, che evidenzia come lo stesso detenuto si sia reso protagonista già in passato di analoghi gesti e chiede, ancora una volta, che l’uomo sia allontanato dal carcere di Castrogno.

“E’ una vergogna che l’amministrazione centrale, benché più volte sollecitata in merito, non abbia ritenuto di trasferirlo in altra sede penitenziaria, compromettendo così l’incolumità della polizia penitenziaria e l’ordine interno, in particolar modo in questo periodo emergenziale” dichiara il segretario provinciale del Sappe, Giuseppe Pallini.