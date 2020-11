Teramo, quotidiano La Città in cassa integrazione: insorge Sindacato giornalisti d’Abruzzo

Teramo. Il Sindacato dei Giornalisti Abruzzesi è al fianco delle colleghe e dei colleghi del quotidiano La Città costretti a subire le scelte dell’editore, che di fatto azzerano la redazione in contrasto con le regole contrattuali e dell’organizzazione del lavoro. Un giornale non può sfruttare i collaboratori senza una redazione di riferimento.

Non è in discussione il ricorso alla Cassa integrazione Covid, ma la modalità adottata che determina un impatto spropositato sui colleghi e sulla qualità del giornale. Durante l’incontro della scorsa settimana per l’esame congiunto previsto dalla legge, il Sindacato insieme alla fiduciaria di redazione, ha respinto con forza il piano e insistito sulla necessità di percentuali più ridotte della Cassa integrazione per gli unici tre contratti a tempo indeterminato, ampliando la durata dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale.

Soluzioni possibili che si sono scontrate con la miopia di un editore e con una scelta che rappresenta un vero ossimoro: l’ammortizzatore sociale come strumento per minare le fondamenta di un giornale mettendone a rischio la stabilità nel breve e nel lungo periodo. Il Sindacato valuterà ogni azione anche legale per il rispetto del contratto e sollecita l’intervento delle istituzioni per tutelare il quotidiano la Città patrimonio informativo e sociale della provincia di Teramo.