Terna, ok alla linea Pettino-Torrione. Via 5 chilometri di vecchie linee

L’Aquila. E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della nuova linea in cavo interrato 150 kV Pettino-Torrione grazie alla quale sarà possibile liberare un intero quartiere del centro abitato dell’Aquila dal vecchio elettrodotto. Il nuovo collegamento in cavo, approvato con Decreto di autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico e del ministero dell’Ambiente, sarà lungo circa 6 km e permetterà la demolizione di circa 5 km di vecchie linee e 18 tralicci, restituendo oltre 10 ettari di territorio, oggi densamente popolato, libero da infrastrutture elettriche.

Per il progetto Terna investirà circa 7 milioni di euro; la nuova linea sostituirà completamente la vecchia dorsale aerea, obsoleta, rendendo più affidabile ed efficiente la rete elettrica nell’area dell’Aquila, oltre a contribuire alla raccolta della produzione di energia rinnovabile in Abruzzo e nel Lazio. La nuova linea in cavo Pettino-Torrione è una delle tre opere previste da Terna per la razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila. Il piano di interventi prevede anche l’adeguamento della Stazione elettrica 150 kV di Pettino e la nuova linea in cavo interrato 150

kV Torrione-Bazzano che permetteranno di liberare gran parte della città dell’Aquila dagli elettrodotti aerei che

interessano il centro abitato. La razionalizzazione del sistema elettrico dell’area dell’Aquila permetterà, a fronte

della realizzazione di circa 3 km di elettrodotto aereo e 11 km di cavo interrato, la demolizione di quasi 14 km

di vecchie linee