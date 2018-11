Terremoto: ricostruzione, ispezione Gdf in Abruzzo. Verifiche su delega Anac in cantiere a Valle Castellana

Teramo. Su delega del Presidente dell’Anac Raffaele Cantone, militari del Nucleo speciale Anticorruzione della Guardia di Finanza e della Tenenza di Nereto (Teramo) hanno effettuato nella giornata odierna una ispezione presso il cantiere di Valle Castellana (Teramo), in località Pietralta, in cui è tuttora in corso la realizzazione di Soluzioni abitative in emergenza (Sae) a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Oltre alla verifica della documentazione relativa agli aggiudicatari e ai subappaltatori, gli accertamenti sono rivolti in particolare a individuare le ditte che stanno effettivamente eseguendo i lavori e verificare l’eventuale presenza in cantiere di operai non autorizzati o no appartenenti alle imprese preposte alle operazioni di fornitura, trasporto e montaggio delle “casette”.

Le risultanze dell’ispezione saranno in seguito trasmesse all’Anac per eventuali seguiti di competenza in materia di vigilanza.