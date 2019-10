“Tesori rurali”, meeting a Pescara con ‘SmartLab Europe’ sulle buone pratiche per fermare lo spopolamento dei piccoli paesi

Pescara. Meeting a Pescara a conclusione del primo anno del progetto europeo “Tesori rurali” Erasmus + KA204 “Social entrepreneurship – the heart of rural development – Rural Treasures”. L’iniziativa coinvolge Lettonia, Spagna, Grecia, Paesi Bassi, Romania, Italia, Repubblica Ceca, UK, Turchia e costituisce un’occasione per affrontare l’articolata tematica dell’imprenditoria sociale e come essa può essere elemento cardine in grado di ridurre lo spopolamento delle aree interne e rurali.

Il progetto coinvolge lo scambio internazionale di buone pratiche di imprenditoria sociale e di percorsi formativi finalizzati alla promozione e allo sviluppo delle aree interne. All’Aurum, dalle 17,30, intervengono il presidente dell’Associazione Culturale ‘SmartLab Europe’ Annarita Bini, la coordinatrice capofila del progetto Arnita Gaiduka (Lettonia), il presidente di ConfCooperative regione Abruzzo Massimiliano Monetti, che presenterà le “Buone pratiche”di impresa per lo sviluppo sociale e cooperativo in Abruzzo, il presidente del Consorzio dello zafferano dell’Aquila Dop Massimiliano D’Innocenzo che tratterà l’agricoltura di comunità e tesori rurali.

Saranno presentate buone pratiche di imprenditoria sociale da parte dei partner greci e romeni; infine la

referente della comunicazione dell’Unità EPALE Italia Alessandra Ceccherelli illustrerà il contributo della

piattaforma EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) per apprendere in dimensione europea,

coordina i lavori la giornalista Mila Cantagallo.

Il giorno seguente, sabato 26 ottobre, l’Associazione culturale SmartLab Europe organizza un bus tour alla volta di Navelli e Fontecchio (L’Aquila) per conoscere alcune buone pratiche di imprenditoria sociale in Abruzzo. Il tour prevede la raccolta dei fiori di zafferano nei campi di Civitaretenga, lo svolgimento dell’attività della sfioratura, seguirà la visita al complesso monastico di Bominaco. Altra tappa del tour sarà Fontecchio dove è previsto l’incontro con la cooperativa Le Fonti oltre alla visita del borgo e delle botteghe.