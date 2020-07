Testa smentisce: mai andato a cena con Cipolla. Non cerco incarichi nella maggioranza di Pescara

Pescara. “In merito alle notizie emerse stamani sulla stampa, dichiaro con estrema serenità e senza timore di smentita quanto segue: mai è capitato che sia stata concordata e che sia avvenuta una cena tra me e l’imprenditore Andrea Cipolla, seppur trattasi di persona che conosco abbastanza bene” afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.

Così come è opportuno precisare” continua Testa “io non abbia mai avuto ragione di trattare con lui il tema di futuri incarichi della maggioranza di centrodestra al comune di Pescara, della quale, come è noto, non faccio parte. Ritengo giusto che ciò si sappia, a scanso di eventuali distorte interpretazioni, ma non certo di prendere le distanze da Cipolla, che ripeto conosco, al quale auguro vivamente di uscire indenne dalla spiacevole vicenda giudiziaria in corso” conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia.