Tiello STREETto torna in Abruzzo: dal 20 al 23 il cibo riempirà le strade sulmonesi

Sulmona. Sulmona è pronta ad accogliere per il secondo anno consecutivo, Tiello STREETto, lo street food made in Italy. I Truck faranno rotta nella città abruzzese dal 20 al 23 agosto, dove sosteranno nel centro storico in Corso Ovidio, via De Nino e Piazza XX Settembre. Sulmona. Sulmona è pronta ad accogliere per il secondo anno consecutivo, Tiello STREETto, lo street food made in Italy. I Truck faranno rotta nella città abruzzese dal 20 al 23 agosto, dove sosteranno nel centro storico in Corso Ovidio, via De Nino e Piazza XX Settembre.

L’evento è organizzato da Tiello STREETto con il patrocinio del Comune di Sulmona, al quale vanno i più sentiti ringraziamenti per aver centrato e valorizzato i temi ed i valori della manifestazione.

“Per la seconda edizione di Tiello STREETto” dichiara l’assessore alla Cultura di Sulmona Manuela Cozzi “si è cercato di offrire alla cittadinanza un’animazione del centro storico nelle serate di fine agosto qualificando il cuore pulsante cittadino, quest’anno particolarmente apprezzate da visitatori e turisti. Tiello STREETto è anche un volano di rilancio per il centro e le sue attività commerciali, duramente colpite dal Covid-19, che ha determinato gravi conseguenze sul piano economico, sociale e turistico. Compito dell’Amministrazione è stato quello di selezionare Organizzazioni che potessero garantire qualità dell’offerta e rigore nell’applicazione di tutte le prescrizioni per la prevenzione anti-Covid. Anche in questa fase in cui l’allerta è alta, è possibile realizzare queste manifestazioni nel rispetto della normativa e invito tutta la cittadinanza a vivere un momento di intrattenimento senza dimenticare mai il rigoroso rispetto delle regole con comportamenti responsabili”.

“Lo street food rappresenta un evento importante per Sulmona e tutto il territorio, un appuntamento che richiama migliaia di persone” fa eco il consigliere sulmonese Andrea Ramunno. “Quest’anno ci saranno numerosi truck dislocati in posizioni diverse in maniera tale da coinvolgere più zone, il tutto concordato con le attività commerciali e con chi opera nel centro storico di Sulmona. Sono contento di aver collaborato con gli organizzatori che hanno mostrato grande disponibilità a venire incontro a tutte le esigenze, quest’anno più pressanti anche in ragione della pandemia in atto “.

Presenti i migliori Truck Food d’Italia, ciascuno dei quali promotore delle peculiarità culinarie delle regioni italiane e non solo: specialità gastronomiche nostrane e piatti tradizionali internazionali che si fonderanno in una iniziativa dove il sano divertimento sarà contemplato nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. La disposizione dei tavoli seguirà infatti i protocolli nazionali e regionali vigenti in materia di Covid-19. Ogni truck verrà posizionato alla distanza di 1m ed il flusso dinamico sarà controllato dall’organizzazione dello staff di Tiello STREETto affinchè venga accertato l’uso della mascherina. I percorsi delle persone sono guidati da segnaletica orizzontale per controllare il flusso ed evitare assembramenti. Nei pressi di ogni truck è prevista la colonnina gel per l’igienizzazione delle mani ed ogni operatore avrà l’obbligo di servire cibo e bevande indossando mascherine e guanti usa e getta e dando in dotazione il kit di posate monouso.

Durante la degustazione delle prelibatezze provenienti da tutta Italia, saranno presenti degli artisti di strada che, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid, gireranno per le vie del centro per rendere più “colorata” la manifestazione, dall’illusionista ai giocolieri di vario tipo, gli artisti non occuperanno una posizione fissa ma saranno in continuo movimento per evitare lo stanziamento delle persone e mantenere le giuste distanze di sicurezza.