Time to Move, la campagna di Eurodesk del programma Erasmus+ arriva in provincia dell’Aquila: ecco gli appuntamenti

L’Aquila. È partita lo scorso 1 ottobre e durerà tutto il mese la campagna europea Time to Move, un’iniziativa di Eurodesk, la rete ufficiale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. In tutta Europa, per tutta la durata della campagna, vengono organizzati eventi finalizzati a rendere visibile tra i giovani europei la rete Eurodesk, informandoli sulle opportunità loro dedicate e sulla presenza nel territorio europeo di oltre mille punti locali dedicati all’orientamento su tali opportunità (Corpo europeo di Solidarietà, scambi di giovani Erasmus+, tirocini, lavoro stagionale, borse di studio, campi di volontariato internazionale).

Lo scorso anno sono stati organizzati in tutta Europa 966 eventi dedicati ai giovani sui temi della mobilità. L’Italia è stata tra i Paesi più attivi, con 105 eventi da Nord a Sud, isole incluse. Uffici Eurodesk all’aperto, aperitivi serali in lingua inglese, incontri con studenti delle scuole superiori, laboratori ludico-educativi, conversazioni in lingue straniere con giovani madre-lingua provenienti dall’Europa e dal resto del mondo e tanto altro. La campagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurodesk che conta 84 punti dislocati in 18 regioni.

Il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia dell’Aquila, punto locale Eurodesk, organizza, grazie al contributo dei volontari in Servizio Civile impegnati nel progetto “Sull’onda di Anywave” una serie di eventi per promuovere l’attività dello sportello e le iniziative europee per i giovani.

Si comincia all’Aquila, sabato alle 14.30, con un’iniziativa prevista presso i locali dell’Oratorio Don Bosco, in viale Don Bosco 6. Il 23 ottobre sarà la volta di Avezzano e Castel di Sangro, con due iniziative previste presso le sedi del CSVAQ ad Avezzano in via Kolbe 38, a partire dalle 16, e a Castel di Sangro in via Costa Calda 1 – ex Palazzo del Principe, alle 16.30.

Il 25 ottobre, a partire dalle 16, spazio per un nuovo evento all’Aquila nella Casa del Volontariato in via Saragat 10.

L’ultimo appuntamento del ciclo è in programma il 30 ottobre a Sulmona, presso la sede del CSVAQ in via Gramsci 11, alle 15. Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso Time to Move T-Shirt Design Contest 2019 disegnando una t-shirt che rappresenti lo spirito della campagna.

Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un vincitore tra le 10 proposte più votate dal pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e le iniziative legate alla campagna, sono disponibili ai seguenti indirizzi: www.timetomove.info; www.eurodesk.it: www.csvaq.it.