Tiziano Genovesi candidato sindaco per la Lega, l’investitura arriva direttamente da Salvini

Avezzano. Era nell’aria da tempo ma oggi pomeriggio è arrivata l’ufficialità: Tiziano Genovesi sarà il candidato sindaco in quota Lega per le amministrative nel capoluogo marsicano. La conferma, vera e propria investitura, è arrivata direttamente dal leader del Carroccio, Matteo Salvini, che in giornata è passato per L’Aquila dove ha inaugurato la sede provinciale del partito.

Salvini, nel definire Genovesi “l’uomo giusto” per la tornata elettorale che darà ad Avezzano il successore di Gabriele De Angelis, ha rivendicato con forza il ruolo della Lega come partito leader della coalizione, sostenendo di essere pronta a portare la vittoria del centrodestra nella Marsica. Discorso analogo per Chieti dove verrà eletto il successore di Umberto Di Primio.