Tumore al seno, Komen Italia arriva in Abruzzo, migliaia di ‘ribbon rosa’ compaiono a Pescara

Pescara. Ottobre e’ il mese della prevenzione dei tumori del seno e una miriade di “ribbon rosa” simbolo di SUSAN G. KOMEN ITALIA, compaiono anche a Pescara in occasione del debutto del neo costituito Comitato regionale, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e come segno di solidarieta’ e di empatia nei confronti delle “Donne in Rosa”, donne che si sono confrontate con il tumore del seno. Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno e basata sul volontariato, da oggi ha un Comitato Regionale anche in Abruzzo. Venerdi’ 26 ottobre alle 18, a Pescara, al Museo Vittoria Colonna, si alzera’ il sipario su #lartedellaprevenzione, evento di sensibilizzazione e fundraising, organizzato dal “Gruppo 4 Postmoderno Liquido” in collaborazione con il Comitato Abruzzo – Komen Italia, nell’ ambito della Rassegna “Arte&Donna”.

Sara’ una preziosa occasione per parlare di arte, di prevenzione e di cura dei tumori del seno insieme al Prof. Riccardo Masetti, Presidente Komen Italia e Direttore del Centro integrato di Senologia della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli- IRCCS di Roma, Rena Saluppo, Presidente dell’Associazione Gruppo 4 Postmoderno Liquido, Nicoletta Agostini, Referente del Corso di Arte per la Terapia dell’Accademia di Belle Arti di Roma e Roberto Chinzari, giornalista del Tg 1. Si approfondiranno gli effetti benefici che l’arte esercita sullo spirito con una pennellata di colore e di allegria in grado di illuminare anche le giornate piu’ grigie e di alleggerire, per qualche istante, l’anima dal fardello dei pensieri e delle ansie di chi sta compiendo il difficile percorso della terapia oncologica. L’opera “Persistenze” dell’artista Rena Saluppo sara’ donata dal “Gruppo 4” per realizzare una attivita’ di fundraising, il cui ricavato sara’ interamente devoluto alla Komen Italia per progetti dedicati alla salute femminile in Abruzzo. Komen Italia a sua volta, ha scelto di donare il quadro all’ U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico dell’ospedale G. Bernabeo di Ortona, come simbolo dell’inizio di una fattiva e costruttiva collaborazione a supporto delle “Donne in Rosa” d’Abruzzo. Un ringraziamento particolare – si legge in una nota – va alle artiste del “Gruppo 4” per la sensibilita’ dimostrata, scegliendo di dedicare un momento della rassegna alla Komen Italia, alle Ladies del Comitato Abruzzo Komen Italia per il grande lavoro svolto e l’impegno profuso nell’ organizzazione di questa iniziativa ed ai numerosi Partner che hanno contribuito a renderla possibile: Saquella, Pasticceria Michetti, La Dolce Vita, 50&Piu’, Zucchero e Peperoncino, Prozit comunicazione visiva, Lady Chef, La Cremeria, Ciavolich, Katia Di Febbo Fotografia ed Ekf grafica e stampa.

E non finisce qui. Un altro importante appuntamento di ottobre da segnare in agenda e’ la tappa abruzzese della CAROVANA DELLA PREVENZIONE di Komen Italia, che giovedi’ 25 e venerdi’ 26 sara’ a Pescara, in Piazza Monsignor Italo Febo anche grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana Pescara-Penne. La Carovana della Prevenzione e’ il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile, promosso congiuntamente dalla Susan G. Komen Italia con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Grazie alle sue tre Unita’ Mobili ad alta tecnologia, la Carovana della Prevenzione offre esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attivita’ fisica e di corretta alimentazione per la promozione di stili di vita sani. La Carovana della Prevenzione di Komen Italia ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Ministero della Salute, concesso per l’inaugurazione del progetto, il Patrocinio di numerosi Comuni coinvolti e il sostegno di prestigiosi Partner Aziendali fra cui la Fondazione Johnson&Johnson, prima a credere nel progetto e che ha donato nel 2007 la prima Unita’ Mobile, permettendo al programma di crescere di anno in anno. La Carovana della Prevenzione, inaugurata ad ottobre 2017, ha gia’ effettuato 130 tappe in 12 regioni italiane e coinvolto oltre 7000 donne. Sul sito internet prevenzione.komen.it sara’ possibile consultare le “Linee guida della Prevenzione”, ricevere il ribbon rosa e sostenere le attivita’ della Carovana della Prevenzione tutto l’anno. In tutte le piazze coinvolte, Komen Italia incontrera’ i propri sostenitori e chiunque voglia avvicinarsi alla mission dell’Associazione per approfondire i progetti, condividere esperienze e diventare volontario. L’appello di Komen Italia sara’ condiviso anche sui social network con una campagna di sensibilizzazione per promuovere la prevenzione anche fra i piu’ giovani. Questo e’ solo l’inizio. “Donne in Rosa d’Abruzzo, restate sintonizzate sulla frequenza del Comitato Abruzzo – Komen Italia perche’ insieme faremo grandi cose con in mente un obiettivo molto chiaro: realizzare anche a Pescara una edizione della “Race for the cure” nel 2019 e celebrare insieme i 20 anni della Race for the Cure in Italia “.