Torna a Treglio Borgo Rurale, in 300 si mobilitano per presentare ai turisti le eccellenze della tavola abruzzese

Chieti. Prenotazioni dal Veneto alla Puglia per il più grande evento enogastronomico d’autunno d’Abruzzo che promuove l’intero territorio per i suoi prodotti d’eccellenza, turismo, storia e cultura del settore agricolo. Sabato e domenica 10 novembre torna a Treglio, nel chietino, “Borgo Rurale”, giunto alle 22esima edizione, che si svolge nell’unico centro storico affrescato del mondo. Si tratta della rappresentazione dell’economia agricola ed enogastronomia regionale che annualmente richiama attorno alle 40 mila persone. “Borgo Rurale non è una sagra, ma una straordinaria vetrina delle nostre eccellenze che lascia in primis lo spazio alle nuove produzioni di olio, vino novello e castagne, poi ai piatti della tradizione sapientemente preparate dalle nostre massaie”, dice il sindaco Massimiliano Berghella, “un grande momento sociale e di cittadinanza attiva, anche a tutela dell’ambiente e natura”.

I cittadini tregliesi impegnati saranno 300. Il percorso enogastronomico si svolge nelle vecchie cantine e antichi fondaci del centro storico dove verranno presentati complessivamente 24 pietanze della tradizione culinaria locale e abruzzese. Le cantine vitivinicole saranno otto. Borgo Rurale quest’anno dà spazio anche alla solidarietà sia con la presenza di produttori di Amatrice che la raccolta fondi per le opere missionarie. Evento realizzato dalla Pro Loco, presieduta da Francesco Conserva che aggiunge “I tour operator nazionali hanno prenotato da Veneto, Marche, Molise, Puglia, Lazio. Numerosi anche i gruppi di camperisti”. Imponente il servizio di sicurezza e sanitario per la lotta all’abuso di alcol. Per gli arrivi predisposti 10 bus navetta. Dalle 17 all’una di notte, con terminal all’uscita A14, Lanciano Pietrosa e Lanciano quartiere Santa Rita. Per le famiglie attivate anche servizi di baby parking. Le due serate saranno allietate da 13 gruppi musicali.