Torna il Suzuki Vertical Winter Tour 2020: 2 giorni di musica, sport e animazione a Roccaraso in compagnia di ospiti d’eccezione

Roccaraso. Torna anche quest’anno a Roccaraso nel weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio. Il Vertical Village sosterà a Località Pizzalto per portare, a partire dalle ore 9 di ciascun giorno di tappa, 2 giornate di sport, musica e animazione sulla neve ad ingresso libero e gratuito.

Per concludere il weekend con la grinta giusta WAD sarà ospite d’eccezione nel pomeriggio di domenica 9 febbraio sul palco del Village, a partire dalle ore 15:00. Conduttore e anima trap e rap di Radio DEEJAY, ma anche blogger, autore tv e radio, nonchè una delle figure più influenti nel settore “urban” italiano. Già alla guida di “One two one two” e di Say Waaad? in diretta radio e tv in fascia serale su Radio DEEJAY, conduce la trasmissione Made In Italy sul canale Hip Hop Tv (You Tube). La presenza di una delle voci più conosciute della celebre radio di Linus saprà certamente animare e coinvolgere tutti gli sciatori che potranno fare il pieno di energia alternando le veloci discese in pista a momenti di festa nella splendida cornice dell’Appennino abruzzese.

Il Tour, giunto alla sua XIIª edizione invernale, mantiene ancora il format “Sport, Music and Fun”, capace di catalizzare l’interesse di un pubblico eterogeneo. Ciascuno può trovare, tra le diversificate proposte del Vertical Village, occasioni di svago e di socializzazione: ingredienti immancabili di un evento legato al tempo libero. All’interno dell’Area Village, 700 mq di allestimento sulla neve ad ingresso totalmente libero e gratuito, un palinsesto colmo di attività distribuite lungo l’arco della giornata accoglierà i visitatori in prossimità del Palco. Dal mattino a pomeriggio inoltrato di ciascun giorno di tappa giochi, quiz, coreografie di gruppo, degustazioni, omaggi, ski test, test drive. Tante saranno le sorprese e i giochi a cui partecipare per vincere i gadget limited edition dell’evento 2020.

All’interno dell’area Village gli interessati avranno la possibilità di provare, attraverso gli esclusivi test drive, le performance di Suzuki 4×4 Hybrid: una gamma di modelli all’avanguardia sui fronti del 4×4 e dell’ibridazione. Il risultato rappresenta il massimo della polivalenza e dell’efficienza grazie ai sistemi 4×4 AllGrip Auto, Select e Pro e Suzuki Hybrid

che permettono così di proporre modelli a trazione integrale in combinazione con la tecnologia ibrida. L’igloo Ricola, all’interno del Village, sarà il punto di ristoro giusto per chi vorrà concedersi una pausa dalle piste! Qui verranno offerte tisane calde, ideali per rigenerarsi e riscaldarsi, e una selezione delle inimitabili caramelle svizzere alle 13 erbe tra cui la nuova Azione Glaciale, la caramella Ricola più forte di sempre con una dose extra di mentolo. Presso lo stand di Nocciolata Rigoni di Asiago verranno offerte degustazioni di crema spalmabile e sample di prodotto. Il divertimento sarà assicurato anche dalla presenza di Skiro, il simpatico scoiattolo, mascotte di Nocciolata, che intratterrà i presenti con simpatici giochi e golosi omaggi. Per la parte tecnica Elan Ski presenta e propone, in prova gratuita, i nuovi modelli di sci della collezione 2020. Sempre sulla neve ci saranno i ragazzi di CFVB, tra le pagine social più seguite dai giovani, con il loro merchandising. La sera di sabato 8 febbraio la festa continua con l’imperdibile After Dinner Lucano presso uno dei ristoranti di punta della località. In occasione della serata, dalle 20 alle 23 saranno serviti i prodotti della gamma Amaro Lucano. Molti saranno i momenti di musica, spettacolo e intrattenimento durante i quali i partecipanti potranno ricevere gadget personalizzati Amaro Lucano.

Il format VERTICAL WINTER TOUR, di cui è proprietaria Event’s Way, agenzia di eventi di Torino, nasce nel 2008 e negli anni si consolida acquisendo, nel 2011, un “fratello” estivo: Vertical Summer Tour. Vertical Winter Tour è un grandioso Villaggio vacanze itinerante allestito a ridosso degli impianti sciistici e capace di portare nelle migliori località montane giornate dense di animazione, musica, sport e divertimento. Ad oggi si contano un totale di 20 edizioni di Vertical Tour – tra Summer e Winter edition – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di stare insieme.

PROGRAMMA VERTICAL VILLAGE 2020 @Loc. Pizzalto ROCCARASO (AQ)

SABATO 8 e DOMENICA 9 FEBBRAIO

9:00 – 16:30 VERTICAL VILLAGE, con prove gratuite materiali tecnici, degustazioni e animazione. Test drive presso Loc. Pizzalto

SABATO 8 FEBBRAIO

20:00 – 23:00 Lucano After Dinner – Il Ristorante sarà comunicato al Village durante la tappa

DOMENICA 9 FEBBRAIO

15:00 Special Guest WAD – Radio DEEJAY presso VERTICAL VILLAGE

I NUMERI DI VERTICAL TOUR

12 edizioni di Vertical Winter Tour dal 2008

8 edizioni di Vertical Summer Tour dal 2011

Oltre 1.800.000 di persone che hanno partecipato alle precedenti edizioni

25.000.000 di persone raggiunte dalla comunicazione social

800.000 visualizzazioni dei contenuti video pubblicati