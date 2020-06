Torna in Abruzzo la Notte romantica nei borghi più belli d’Italia, al via il contest social per la nuova edizione

Chieti. Anche quest’anno, nonostante la situazione di emergenza sanitaria che ha attraversato il nostro Paese e con cui siamo ancora costretti a confrontarci, il Club de “I borghi più belli d’Italia” ha deciso di mantenere uno degli eventi più importanti del nostro calendario: la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, che si terrà sabato 27 giugno.

Sarà sicuramente un’edizione “diversa”, più raccolta, ma ogni Borgo del Club si è attivato per organizzarla al meglio, attenendosi sempre alle misure di prevenzione, sicurezza e alle regole di comportamento imposte dalla legge, per rendere l’iniziativa sicura e gradevole. I Comuni dell’associazione “I Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” che aderiscono all’iniziativa della Notte Romantica 2020 sono Abbateggio, Bugnara, Campli, Castelli, Città Sant’Angelo, Civitella Del Tronto, Guardiagrele, Navelli, Penne, Pettorano Sul Gizio, Pretoro, Rocca San Giovanni e Fornelli.

È possibile consultare l’elenco di tutti i Borghi d’Italia che aderiscono all’iniziativa e i programmi della serata di ogni Comune al seguente indirizzo https://borghipiubelliditalia.it/2020/06/16/la-notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-27-giugno-2020/ .Il Club Nazionale ha organizzato un evento social, un contest Facebook dal nome #NOTTEROMANTICA2020. Ci si può iscrivere all’evento Facebook cliccando sulla pagina https://bit.ly/FBnotteromantica2020 e condividere dal 17 giugno al 1 luglio tutti i contenuti tra foto, locandine e iniziative previste.

Dal 27 giugno, poi, si possono condividere le foto e i video realizzati durante la Notte Romantica nel Borgo prescelto. L’evento risulterà un album collettivo di quanto accade durante la Notte Romantica. I contributi, dalla preparazione all’allestimento, dagli spettacoli ai piatti tipici devono essere condivisi all’interno dell’evento stesso. Verranno premiati gli autori ritenuti più originali e rappresentativi della Notte Romantica.

I premi in palio sono un navigatore Tom Tom per la foto del dolce Pensiero d’Amore e ricetta realizzato in casa da chi sceglierà di festeggiare la Notte Romantica in famiglia o in modo più casalingo, un navigatore Tom Tom per il dolce Pensiero d’Amore realizzato da un pasticcere o da un ristoratore del borgo, sempre corredato da ricetta.

La fotografia più rappresentativa dell’edizione 2020 vincerà un cofanetto SmartBox per 2 persone comprensivo di notte colazione ed esperienza nei Borghi più Belli d’Italia.