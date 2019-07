Torna la grande pedalata per promuovere la natura e la Riserva Borsacchio, tutti in bici con l’intera Regione Abruzzo

Teramo. Domenica torna la grande pedalata per promuovere la natura e la Riserva Borsacchio. Gratuita ed aperta a tutti, ogni tipo di bicicletta è adatta ed il percorso è di 5 km totalmente in pianura. Pedaleremo insieme per rivalutare il tratto ciclabile del Vomano e far riscoprire la sua natura e storia.

“Un viaggio alla scoperta delle risaie e degli habitat del fiume”, spiega Marco Borgatti, presidente delle Guide del Borsacchio, “scorci e suggestioni uniche. Grazie a docenti universitari ripercorreremo le tappe di quella che un tempo era la “risaia del sud Italia” con arrivo al meraviglioso bosco dei pioppi dove i produttori locali offriranno ai partecipanti le primizie di stagione gratuitamente. La partenza principale è al Lido Celommi di Roseto Degli Abruzzi alle 17”.

“Sono previste anche partenze da Giulianova”, precisa, “all’anfiteatro del mare sul lungomare spalato alle 16 e da Pineto alle 16.30 dalla piazza della Stazione. Grazie alla disponibilità del Bike Sharing di Roseto sarà possibile, per chi non ha una bicicletta, noleggiarne una ad un prezzo simbolico di 2 euro in Piazzale Olimpia (Palasport) e in Piazza del Comune a Roseto. Lo stesso è possibile nelle diverse postazioni di Bike Sharing nel comune di Pineto”.

L’evento di riscoperta è stato patrocinato dalla Regione Abruzzo e Dalla Provincia di Teramo. Dai comuni di Giulianova, Pineto ed Atri che si sono schierati per rivalutare il tratto ciclabile dimenticato. Patrocinio concesso anche da AMP Torre del Cerrano, Ordine degli Architetti Teramo e Oasi WWF Calanchi di Atri. Organizzato da FIAB, Guide del Borsacchio, WWF, Pro Loco Roseto ed il MICA. Con la collaborazione di: Legambiente, Italia Nostra, Centro Studi Cetacei, Guide Del Cerrano, Chaikhana, Positivamente, Giacche Verdi, Ciclo Escursionismo Abruzzo, Residence Felicioni, Epigrafia, Erbamata, Guardie Ambientali, Naturamo e Lido Celommi.

“Un altro grande evento di promozione del territorio”, conclude Borgatti, “valorizzazione delle risorse e delle ciclabili. Unico assente, purtroppo, il Comune di Roseto che ancora una volta non ha concesso il patrocinio. Speriamo di poter ritrovare l’appoggio dei nostri amministratori, perso per ignoti motivi. L’appoggio dei cittadini invece è garantito da centinaia di adesioni e questo basta”.