Tornano in mare dopo mesi di cure cinque tartarughe: saranno liberate al largo del porto di Pescara

Pescara. Torneranno in libertà, dopo essere state curate, 5 giovani tartarughe marine (Caretta caretta). Riva e Mercury, 4 e 2 anni, sono state recuperate dopo le mareggiate a Campomarino (provincia di Campobasso); Squirtle, circa 10 anni, il 30 luglio è finita accidentalmente nella rete da traino di un peschereccio; Cielo ed Ermione, circa 7 anni, sono state salvate il 29 agosto da un pescatore nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, impigliate in un palangaro. La lenza avvolgeva il collo di Cielo rischiando di strangolarla; Ermione aveva un amo di circa 7 centimetri bloccato in esofago, la rimozione chirurgica è stata eseguita nella Sea Turtle Clinic del professor Antonio Di Bello presso la facoltà di medicina veterinaria dell’università di Bari.

Domani, sabato 12 ottobre, le tartarughe torneranno in mare al largo del porto turistico di Pescara grazie ai volontari del Centro Studi Cetacei, in collaborazione con Legambiente, Wwf, Marevivo, Italia Nostra, Arta Abruzzo, associazione SubLoto e con la partecipazione della Guardia Costiera di Pescara. L’appuntamento per incontrare le tartarughe è alle 15.30; imbarco sulla motovedetta della Capitaneria alle 15,45. Le tartarughe sono state ricoverate nel centro recupero tartarughe marine “Luigi Cagnolaro” di Pescara dove sono state curate dai volontari del Centro Studi Cetacei per periodi dai due ai dieci mesi.