Trabocchi, Via Verde: Regione sconfessa Provincia di Chieti. Stop al regolamento

Chieti. “La Regione Abruzzo, a seguito delle nostre puntuali e argomentate segnalazioni, è intervenuta imponendo un secco stop alla Provincia di Chieti che si era arrogata delle competenze non sue nel pianificare il futuro della Via Verde della Costa dei Trabocchi. Come avevamo chiarito, il contestatissimo Regolamento che avrebbe trasformato la via verde in un luna park a servizio di pochi privati, era palesemente illegittimo rispetto alle chiare previsioni della legge regionale 5/2007 che destina le aree “a verde””. Così il Coordinamento Tutela delle Vie Verdi d’Abruzzo – TU Vi.V.A.

“Il presidente della Provincia Pupillo aveva risposto ai nostri interventi sostenendo che non fossero adeguatamente informati. Ci pare che lo schiaffo rimediato dalla regione la dica lunga su chi è preparato e chi no sulla vicenda. Ora serve una ampia mobilitazione per scongiurare che il tipo di sviluppo alla base della proposta della Provincia sia rigettato attraverso una vasta mobilitazione pubblica che metta al centro la difesa dei valori naturalistici, paesaggistici e dei beni culturali dei luoghi e l’applicazione dei chiari vincoli di tutela imposti dalla Legge 5/2007”.