Transpogood Forum, a Chieti un incontro sull’innovazione logistica per la competitività delle imprese

Chieti. Agenzia di Sviluppo, Azienda speciale della Camera di Commercio Chieti Pescara e Unioncamere Veneto organizzano un Forum per parlare di come l’innovazione in campo logistico possa portare vantaggi all’azienda e migliorare la sua competitività.

In un mondo sempre più complesso è necessario essere in grado di gestire le relazioni con i clienti ed i fornitori mantenendo il più possibile il controllo sui flussi fisici ed informativi, e naturalmente sui costi. Per fare questo risulta necessario conoscere gli strumenti innovativi che sono a disposizione delle imprese. Ma gli strumenti non sono sufficienti, serve allo stesso tempo innovare i processi mediante i quali si gestisce la propria Supply Chain ed assicurare che le competenze aziendali siano allineate. La conoscenza dei nuovi approcci collaborativi e delle metodologie per rendere agile il proprio modo di gestione della catena del valore diviene una chiave strategica per il successo.

Durante il forum verrà presentato il progetto “Transpogood – Transport of Good platform”, cofinanziato dal programma Interreg Italia – Croazia, il quale mira al miglioramento della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale del trasporto nell’area di programma. In particolare il principale risultato atteso del progetto è lo sviluppo della Piattaforma Transpogood, capace di trovare la soluzione migliore per i servizi di trasporto e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Le aziende avranno inoltre l’opportunità di ricevere informazioni e provare gratuitamente nuove soluzioni di e-procurement.

L’evento si terrà domani, dalle 9.30 alle 13 nella sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Chieti Pescara. La partecipazione al Forum è gratuita e aperta a tutti.