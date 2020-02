Trasporti, Masterplan e piano pandemico regionale per il Coronavirus: domani si riunisce il consiglio regionale

Pescara. Il Consiglio regionale torna a riunirsi domani, a partire dalle 11, nell’aula consiliare del Comune di Pescara. All’ordine del giorno l’esame dei seguenti documenti politici: interrogazione a firma del consigliere Pettinari, in quota M5S, recante il “Servizio Territoriale Emergenza: 118 Montesilvano”, interpellanza a firma del consigliere del M5S Stella recante la “Balneabilità della ex zona antistante via Balilla in seguito denominata “zona antistante Via Leopardi” Pescara, interpellanza a firma del consigliere Pettinari recante gli “Affidamenti servizi di consulenza effettuati dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.”, interpellanza a firma del consigliere Blasioli, del Partito democratico, recante gli “Interventi sulle infrastrutture funzionali alla valorizzazione turistica delle stazioni invernali Passolanciano-Maielletta previsti dal Masterplan”.

E poi ancora l’interpellanza a firma del consigliere Blasioli recante la “Nuova sede Regione Abruzzo a Pescara e riorganizzazione uffici regionali”, l’interpellanza a firma del consigliere di centrosinistra Paolucci recante le “Procedure illegittime per nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”, interpellanza a firma dei consiglieri 5 stelle Taglieri, Fedele, Marcozzi, Cipolletti, Smargiassi, Pettinari e Stella recante il “Coronavirus e Piano Pandemico Regionale” e l’interpellanza a firma del consigliere pentastellato Fedele recante il “ Commissariamento Parco Naturale Regionale Sirente-Velino”.

A seguire verranno esaminati i seguenti progetti di legge: “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza e modifiche alla legge regionale 3 marzo 1999 n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali)”, il progetto di legge per il ”Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 166/2018. Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo (DPH)”; Progetto di legge per il “Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da definizione stragiudiziale di contenzioso per ingiustificato arricchimento della Regione”.

In coda sono previste le nomine per l’elezione componenti del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie, l’elezione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, la designazione del componente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti e la designazione del componente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”.