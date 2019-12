Trasporto pubblico, Lega L’Aquila: 400mila euro di fondi regionali per tutelare l’Ama

L’Aquila. “Grazie all’intervento della Lega e del governo regionale, è stato approvato l’emendamento al bilancio abruzzese che vede come primo firmatario il consigliere regionale della Lega Vincenzo d’Incecco e che riconosce al comune dell’Aquila un contributo di 400mila euro per coprire i costi di contratto di servizio A.M.A.”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali della Lega L’Aquila.

“Un intervento necessario e fondamentale per il risanamento dell’azienda di trasporto pubblico locale che l’amministratore unico Gianmarco Berardi sta portando avanti da mesi e che ha visto già lo stesso consiglio comunale aquilano impegnare oltre 3 milioni di euro per garantire al capoluogo un trasporto che sia pubblico, efficiente e senza sprechi e che riesca a tutelare la dignità lavorativa degli oltre 140 dipendenti di Ama spa” continuano i consiglieri.

“Ci sentiamo in dovere di ringraziare la Lega Abruzzo, il capogruppo Quaresimale, il presidente della commissione bilancio D’Incecco e il vice governatore Emanuele Imprudente per il lavoro portato avanti in questi mesi difficili. Dopo 30 anni di tagli al capoluogo, finalmente la regione ritorna ad aiutare L’Aquila” concludono i consiglieri comunali.