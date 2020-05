Trasporto pubblico, Smargiassi replica a De Annuntiis, “prima di alzare la voce con le opposizioni ci faccia sentire la sua in consiglio regionale”

Pescara. “Sono contento che De Annuntiis abbia dato cenni di vita politica, da mesi avevamo il dubbio che il ruolo di Sottosegretario fosse vacante in Regione Abruzzo, e invece ogni tanto parla” commenta il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi, in risposta alle dichiarazioni di De Annuntiis relative al comunicato stampa del m5s sul capitolo relativo ai titoli di viaggio del trasporto pubblico previsto nel dl rilancio. Pescara. “Sono contento che De Annuntiis abbia dato cenni di vita politica, da mesi avevamo il dubbio che il ruolo di Sottosegretario fosse vacante in Regione Abruzzo, e invece ogni tanto parla” commenta il, in risposta alle dichiarazioni di De Annuntiis relative al comunicato stampa del m5s sul capitolo relativo ai titoli di viaggio del trasporto pubblico previsto nel dl rilancio.

“Peccato che lo fa per muovere attacchi strumentali che non trovano riscontro con la realtà, invece di svolgere il lavoro per cui è stato delegato dalla Giunta. Per esempio, invece di trovare l’ennesima scusa per attaccare i Decreti del Governo Conte, potrebbe spiegarci cosa ha previsto lui nella legge regionale 118 o nella legge 9 del 1 aprile come rimborso o ristoro per il trasporto pubblico. Appena deciderà di segnalare all’assise consiliare un suo qualsivoglia contributo saremo pronti a riconoscerne “l’esistenza in vita”, fino a quel momento farebbe bene non dico a studiare ma almeno a leggere, anche perché nel caso specifico, se non si fosse fermato a una lettura superficiale del comunicato stampa in questione, si sarebbe accorto che vengono precisate con dovizia di particolari le modalità con cui il Governo intende indennizzare i cittadini che a causa del Covid non hanno potuto usufruire, del tutto o in parte, dei titoli di viaggio. Voglio capire che forse oggi, per i detrattori del Governo nazionale, è una brutta giornata: il mancato contributo del “Matteo fiorentino” deve essere andato storto a tanti. La Regione faccia il suo lavoro e la smetta di puntare sempre il dito al cielo nel misero tentativo di distrarre gli abruzzesi dalla gestione pessima che ha fatto il centro destra di questa emergenza Coronavirus. De Annuntiis lavori per l’Abruzzo soprattutto in queste difficili giornate, solo quando lo avrà fatto potrà permettersi di alzare la voce contro le opposizioni” conclude il Consigliere regionale Smargiassi.