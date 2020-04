“Trattare le zone rosse abruzzesi come quelle della Lombardia”, la richiesta di Marsilio al premier Conte

L’Aquila. “Ho chiesto al presidente Conte di riservare ai Comuni rientranti nelle zone rosse della nostra Regione lo stesso trattamento di quelle della Lombardia”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Questo per limitare il forte disagio, anche di natura economica, che le famiglie stanno patendo, a cominciare dalla sospensione dei pagamenti delle utenze domestiche e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere. Solleciteremo il governo per ulteriori incentivi economici, così come richiesto dai sindaci” continua Marsilio. “Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, le preoccupazioni dei sindaci sono anche le mie. Da subito ho guardato con la massima attenzione l’evolversi della situazione all’interno delle zone rosse per studiare tutte quelle iniziative utili e necessarie per garantire azioni nel tempo”.

“Sulla questione tamponi è bene ricordare il lavoro che è stato fatto sia a domicilio sia con il sistema drive test. Non appena avremo la possibilità di aumentare il numero di tamponi l’indagine sul territorio verrà di sicuro incrementata, anche al fine di garantire la sicurezza nel prossimo futuro ed evitare che il focolaio possa propagarsi nuovamente” conclude Marsilio.