Trend di crescita dei passeggeri nell’Aeroporto d’Abruzzo, da gennaio a marzo registrato il +5,7%

Pescara. Confermano il trend di crescita del numero dei passeggeri i primi tre mesi dell’anno registrati all’ Aeroporto Internazionale d’Abruzzo dove, da gennaio a marzo 2019, secondo i dati ufficiali dell’Enac, i passeggeri sono stati ben 130.730. Una crescita che si attesta al 5,7% in più rispetto ai dati registrati nello stesso periodo del precedente anno e che lascia ben sperare per la stagione estiva appena cominciata, dove, tra nuovi voli ed importanti riconferme, si prevede una ulteriore crescita.

“Oggi registriamo una serie di risultati importanti, conseguiti grazie al lavoro svolto in questi ultimi dieci mesi di gestione Saga ed Aeroporto”, ha sottolineato il presidente della società di gestione aeroportuale Enrico Paolini, “questa eccellente performance è solo l’inizio di un ambizioso percorso, se solo consideriamo che siamo appena partiti con la stagione estiva, che vede nuovi voli per Palermo, Praga, Cagliari e la ripresa dei collegamenti con Barcellona, Varsavia e Cracovia”.

L’obiettivo è quello di raggiungere il milione di passeggeri entro il prossimo biennio e, in questa direzione “contiamo molto sul lavoro di questo management”, ha proseguito Paolini, “soprattutto in una fase di apertura e collaborazione con la Regione Abruzzo ed il suo Presidente Marsilio ed in questa direzione”, conclude, “dobbiamo procedere all’attuazione del master plan ed al rilancio della piattaforma presentata al Governo come coordinamento dei tre aeroporti Abruzzo, Perugia ed Ancona, al fine di ottenere importanti risorse per l’intero territorio”.