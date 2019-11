Trofeo Città di Castelnuovo Vomano, cresce l’attesa per la 17°edizione della gara podistica

Castelnuovo Vomano. Preparativi giunti quasi al termine per la 17°edizione del Trofeo Città di Castelnuovo Vomano in programma questa domenica nell’omonima frazione del comune di Castellalto: si sta delineando una manifestazione di prima grandezza firmata Podistica New Castle in sinergia con lo staff della “Palestra Ellenica”. L’appuntamento rappresenta l’ultima tappa del “Corrimaster Fidal”, ed è una prova valida per i circuiti Corrilabruzzo UISP, Criterium Piceni e Pretuzi.

La corsa è omologata Fidal Abruzzo ed è intitolata alla memoria di Cristina Di Blasio, Luca Di Francescantonio e Giovanni Tini. Il percorso, tutto cittadino e interamente chiuso al traffico, da Piazza della Chiesa si snoda per le vie del paese, da San Cipriano fino a Villa Parente ripetendo tre giri (uno più corto) per un totale di 9,7 chilometri. Spazio anche alla gara non competitiva di 5 chilometri (contributo di partecipazione 5 euro).

La partenza è prevista alle ore 9:30 da Piazza della Chiesa dove è posto anche il ritrovo dalle ore 8.00.

In gara anche i giovani con il seguente programma dalle 9,00 in poi: 0-5 (100 metri), esordienti C 2013-2012 (200 metri), esordienti B 2011-2010 (400 metri), esordienti A 2009-2008 (600 metri), ragazzi 2007/2006 (1000 metri) e cadetti 2005-2004 (2000 metri).

Sono tanti i runners di tutte le età che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa: ad attenderli nel dopo gara un ricco ristoro in piazza ed anche le premiazioni riservate ai primi 3 assoluti maschili e femminili, primi 5 delle categorie accorpate 16/22 maschili e femminili e tutte le altre categorie SM e SF. Anche le categorie giovanili rientrano tutte in premiazione per ogni categoria maschile e femminile unitamente alle società (le prime 5) con il maggior numero di atleti arrivati.