Trofeo Valle del Tirino, a Bussi sul Tirino ciclismo giovanile under 13 di scena con il fuoristrada

Bussi. Dopo il rinvio per maltempo il 28 luglio scorso, l’Asd Val Silente Bussi ripropone per domenica 29 settembre, il Trofeo Valle del Tirino che chiude ufficialmente la stagione delle gare giovanissimi under 13 sotto l’egida del comitato regionale FCI Abruzzo. La location di gara è il Parco della Quercia Rossa al cui interno è stato ricavato il percorso sterrato e pianeggiante da ripetere più volte in base all’età del partecipante. Ritrovo per gli atleti alle ore 14:00 presso il Bar Riverside, l’inizio delle gare è previsto dalle 15:00. La giornata si concluderà con la premiazione presso il Barrett Cafè.

Forte del successo delle passate edizioni, nelle intenzioni degli organizzatori c’è la volontà di allestire una manifestazione dove il divertimento sarà l’ingrediente principale della giornata, con l’auspicio di coinvolgere una moltitudine di giovani e di appassionati. Oltre alla competizione, per gli amanti della pedalata ci sarò la possibilità di prendere parte pedalata ecologica intitolata alla memoria del dottor Fernando Di Carlo, con partenza alle 9:00, lungo la valle del fiume Tirino.

A supportare gli sforzi organizzativi del Trofeo Valle del Tirino i partner: Officina Cicli Rossi, Supermercati Conad e Tigre, Il Boss…Chett, Pasticceria Germani, Il Buongustaio, Giallonardo Viaggi, Fiat Riccardi, Banca Credito Cooperativo Pratola Peligna, Elide abbigliamento e Tabacchi Di Carlo.

Le squadre partecipanti, per un totale di 100 iscritti, sono: Val Silente Bussi, Pedale Teate, Amici della Bici Junior, Ciclistica L’Aquila-Angelo Picco, Bevilacqua Sport-Ferretti, Scuola Mountain Bike Prati di Tivo, D’Ascenzo Bike, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci, Asd Moreno Di Biase, Pedale Sulmonese, Sangro Bike, Team Cesidio La Ruspa Avezzano.