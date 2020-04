Trovati in casa con due etti di hashish, bilancini e 2500 euro in contanti: tre denunciati ad Avezzano

Avezzano. Circa due etti di hashish, due bilancini di precisione e circa 2500 euro in contanti, presumibilmente il denaro ricavato dalla vendita della droga. È quanto è stato trovato ieri, mercoledì 15 aprile, in un’abitazione della periferia di Avezzano perquisita dai carabinieri della locale compagnia, come riportato da Newsblack.it.

In molti ieri pomeriggio hanno notato l’operazione dei carabinieri, che sono arrivati in una casa della circonvallazione, non lontano dalla frazione di Paterno, a sirene spiegate. Su disposizione del pm della procura di Avezzano, Lara Seccacini, tre uomini di origine marocchina sono stati denunciati. Sembrerebbe, però, che nell’abitazione perquisita siano state trovate anche altre persone oltre a quelle segnalate all’autorità giudiziaria.