Trovato morto in provincia di Pordenone caporal maggiore originario dell’aquilano

L’Aquila. È stato trovato morto stamani, nel garage della sua abitazione a Casarsa, in provincia di Pordenone, un caporal maggiore scelto dei Bersaglieri, di 38 anni.

Lo rende noto il sito del quotidiano Messaggero Veneto precisando che il militare avrebbe dovuto presentarsi in caserma per l’obbligo di firma,

poiché agli arresti domiciliari per le accuse di violenza sessuale (un episodio tentato e uno consumato) e sequestro di persona. Il militare, originario di Prata d’Ansidonia, in provincia di L’Aquila, era stato denunciato ai carabinieri da due donne, una di 44, l’altra di 60 anni, di professione badanti ma, come riporta il Messaggero Veneto, aveva sempre respinto le accuse. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi in merito alla sua morte.