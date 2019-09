TUA, il presidente Giuliante: i contributi regionali continuano a diminuire, servono misure per risparmiare

L’Aquila. “La contribuzione regionale per il trasporto pubblico locale è in continua decrescita, nel 2019 meno 2,5 milioni, e la maggior parte delle richieste avanzate comporterebbe aumenti di spesa insostenibili per il bilancio. Per questo la Tua (Società Unica Abruzzese di Trasporto) sta proponendo misure che, lasciando intatte le aspettative dell’utenza, produrranno risparmi in termini economici e per l’utilizzo del personale viaggiante”. Lo ha detto il presidente Tua, Gianfranco Giuliante, in conferenza stampa a Pescara.

“Voglio ricordare che la Regione Abruzzo ha stornato 800mila euro destinati ad acquisti di bus per una scuola del pescarese” spiega Giuliante. “Noi siamo riusciti però ad avere garanzie dalla Regione che, al momento del finanziamento statale, sarebbero rientrati in Tua. Ci è stato richiesto un allargamento delle fasce di esenzione e del numero dei Comuni da inserire in Unico, che presenta le tariffe più basse d’Italia. Sono 31 i sindaci che ci chiedono di aderire, ma senza un adeguamento il servizio è in perdita. Fino al 3 gennaio ci è stato chiesto di effettuare senza ristori economici la tratta Giulianova-Teramo-L’Aquila-Roma che ci porta a perdere 125mila euro al mese. C’è stata poi la richiesta dei sindacati di acquistare 206 bus, ma solo 95 sono finanziati, per i restanti non esiste una copertura di spesa. Sono previste entrate e contributi statali per 2,5 milioni in meno”.

A proposito di risparmi, Giuliante ha ricordato: “Abbiamo trovato una delibera per nuovi dirigenti, che abbiamo revocato, per un risparmio di almeno 600mila euro. Stiamo lavorando su riorganizzazione sedi, razionalizzazione officine, esternalizzazione servizi e liquidazione delle aziende in perdita (come Autoservizi Cerella), per arrivare a risparmi mantenendo e garantendo gli stessi servizi”.

“Esternalizzare le tratte non significa privatizzarle, significa mettere a bando alcune linee, con un risparmio di 1,8 milioni, garantendo gli stessi servizi e recuperando circa 90 autisti, più dei 60 previsti dal concorso. Attraverso subconcessioni si manterranno le attuali linee di collegamento, verranno serviti tutti i paesi e rimarrà inalterato l’orario dei servizi che Tua finora ha svolto in proprio. Con scelte sostenibili rispondiamo alle richieste dell’utenza, tutto in piena armonia con la Giunta regionale” conclude Giuliante.