Tumori, sostegno a famiglie malati oncologici gravi: fino al 30 settembre per richieste rimborsi

Teramo. “Le famiglie dei malati oncologici gravi hanno tempo fino al 30 settembre per presentare le domande per il rimborso delle spese sostenute per raggiungere e soggiornare nei luoghi di cura”. Lo ricorda il consigliere regionale e capogruppo Lega, Pietro Quaresimale, facendo seguito a quanto stabilito dal regolamento della Giunta che dà esecuzione alla legge regionale numero 42 del 2019.

“I contributi, fissati fino a un massimo di 3000 euro l’anno a famiglia, – precisa Quaresimale – coprono le spese di viaggio, vitto e alloggio sia per il malato che per l’accompagnatore. Hanno priorità di accesso ai rimborsi le famiglie che non hanno alcun reddito e quelle il cui componente affetto dalla patologia sia privo di reddito o abbia perso il posto di lavoro. Vengono rimborsate anche le spese sostenute per prestazioni presso strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate ubicate fuori dalla Regione Abruzzo”.

Le istanze possono essere presentate dallo stesso paziente o da un familiare che lo rappresenta o dall’amministratore di sostegno, al Servizio Sanitario Territoriale della Asl in cui ricade il proprio comune di residenza. “Diamo seguito a una norma di grande giustizia sociale – dice infine il capogruppo – Abbiamo ascoltato l’appello di tante famiglie costrette quasi alla miseria pur di garantire cure dignitose e continuate al proprio familiare malato. Ci impegneremo a mantenere costantemente aggiornato il fondo e a dare seguito a nuove iniziative che possano alleviare le pene dei cittadini più fragili del nostro territorio”.