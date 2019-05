Tunnel del Gran Sasso, Lolli: dubbi che Strada dei Parchi possa chiudere traforo, gestisce servizio pubblico

L’Aquila. Richiesta a Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, di revocare la decisione di chiusura del traforo del Gran Sasso e nello stesso tempo istanza al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti di scongiurare con un’azione nei confronti della stessa Sdp l’interruzione del tratto interessato: ed ancora richiesta al Governo di un finanziamento urgente di 172 milioni di euro per la messa in sicurezza delle infrastrutture e delle attività che minacciano il sistema idrico del Gran Sasso e sì al commissariamento governativo, ma solo per l’esecuzione dei lavori. Sono i tre punti principali del documento, definito “atto di indirizzo”, presentato dal consigliere regionale di centrosinistra Giovanni Legnini, all’Aquila in una conferenza stampa sulla questione dell’inquinamento delle falde acquifere del Gran Sasso che ha fatto finire sotto inchiesta i vertici di Sdp, Istituto nazionale di fisica nucleare e Ruzzo Spa. Il documento sarà all’esame del Consiglio regionale in una seduta straordinaria che la coalizione ha già richiesto.

Gli altri punti sono una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e associazioni e l’aggiornamento e il potenziamento delle azioni di monitoraggio e prevenzione dei rischi sulla qualità delle acque. L’iniziativa fa seguito all’ultimatum di Sdp di chiusura dalla mezzanotte del prossimo 19 maggio, del traforo del Gran Sasso, tra gli svincoli di Assergi nel versante aquilano, e Colledara-San Gabriele sul versante teramano, in entrambe le direzioni di marcia, e a tempo indeterminato. Questo perché la società della holding del pescarese Carlo Toto, ha i suoi vertici, assieme a quelli dei Laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso e della Ruzzo Reti, sotto inchiesta dalla Procura di Teramo, per gli sversamenti di sostanze pericolose avvenute sotto il traforo, con Sdp che sottolinea di volere “evitare la reiterazione del reato”. Ed inoltre, la Spa non ritiene di dover fare i lavori perché non è proprietaria della infrastruttura. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato una delibera per chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza e il commissariamento governativo per il Gran Sasso.