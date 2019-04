Turismo, Febbo incontrerà Centinaio per sbloccare la regolamentazione delle guide turistiche

Pescara. L’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ha presieduto e coordinato i lavori della Commissione Turismo e Industria Alberghiera delle Regioni italiane con all’ordine del giorno, tra i punti principali, “Determinazioni in merito alla nota del ministro del Turismo Centinaio in materia di Guide Turistiche – Chiarimenti su applicazione art. 1 commi 675-685 Legge 145/2018 in merito al Demanio Marittimo, in particolare su inclusione nella estensione anche ai Porti Turistici; assegnazione di nuove concessioni; concessioni stagionali e quelle con scadenza oltre 2034; vigenza ed effettività del DL 400/93 – modifica Decreto MIT 392/2003 su impianti a fune (comprensori sciistici) – determinazioni su Accordo di Programma in atto con il Ministero al Turismo per i progetti di attuazione del Piano di Sviluppo del Turismo”. La Commissione ha inoltre delegato il coordinatore, Mauro Febbo, a incontrare il ministro del Turismo, Giammarco Centinaio, per sbloccare la situazione di stallo sulla regolamentazione all’esercizio e l’abilitazione delle guide turistiche.