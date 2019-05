Turismo: Il Comune Sulmona entra a far parte di un progetto internazionale sulla transumanza

Sulmona. Il Comune di Sulmona diventa parte attiva e propositiva di un importante progetto transnazionale legato alla promozione del turismo lento. Si tratta di un piano oggi in fase avanzata e attuativa, per il riconoscimento Unesco della rete “Vie e civiltà della Transumanza” come patrimonio dell’Umanità, vede capofila il GAL A.SVI.R. Moligal e registra l’adesione di molti enti pubblici e privati che dalla Danimarca alla Grecia trovano nelle grandi vie della civiltà un filo conduttore, sia per promuovere i territori sia per sviluppare un turismo responsabile in grado di valorizzare, ad impatto zero, aree di elevato pregio ambientale e naturalistico quale, fra gli altri, l’Abruzzo montano in generale e la Conca Peligna in particolare”. Spiega l’assessore Manuela Cozzi, la quale, nel primo momento del suo insediamento, partecipò a un meeting internazionale a San Giovanni Rotondo, insieme a regioni italiane che manifestarono la propria adesione al progetto: Abruzzo, Lazio, Puglia, Molise, Basilicata, Campania, alla presenza di Enti pubblici e privati del nutrito partenariato.

A seguito di questo convegno, Sulmona si è fatta portavoce al fine di raccordare i comuni abruzzesi interessati dai tracciati tratturali. “Ad oggi sono numerose le adesioni” afferma l’assessore Manuela Cozzi “oltre a Celano, L’Aquila, Pescasseroli, Castel di Sangro, Fossacesia, Vasto, si stanno aggiungendo altre città, con lo scopo di poter partecipare a bandi europei per la promozione dei nostri territori, su modelli e proposte di turismo lento, non solo per promuovere l’incoming, ma anche per veicolare elementi fondanti la storia e la cultura dei nostri luoghi, valorizzando l’enogastronomia e le tipicità di cui possiamo vantare una copiosa produzione. La Giunta (con delibera n 97 del 16/5/2019) ha quindi dato mandato al sindaco di dare seguito a tutti gli adempimenti necessari per l’adesione a questo importante partenariato”