Turismo, in Abruzzo in arrivo un fondo di 11 mln per gli investimenti nel settore. Lolli: importante opportunità

Pescara. E’ di 11 milioni di euro il fondo messo a disposizione delle imprese turistiche abruzzesi, attraverso il rifinanziamento della legge 77 del 2000, che prevede interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore. Il programma operativo 2018, il cui bando sara’ pubblicato sul Burat nei prossimi giorni, e’ stato illustrato questa mattina a Pescara dal presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli e dall’assessore al turismo, Giorgio D’Ignazio. Obiettivo del piano e’ accompagnare gli investimenti finalizzati all’aumento degli standard di qualita’ e riguardano la riduzione del rischio sismico delle strutture; la sostenibilita’ ambientale, con l’utilizzo di tecnologie per l’efficientamento energetico e la riduzione dei consumi; l’accessibilita’ per i turisti con disabilita’ motorie e sensoriali; il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente; la diffusione della cultura della qualita’, con l’acquisizione di marchi di qualita’ riconosciuti a livello internazionale. Destinatari degli interventi sono gli alberghi con almeno 7 camere, le residenze turistiche alberghiere con almeno 7 unita’ abitative, gli alberghi diffusi, i campeggi e i villaggi turistici, le case per ferie, le residenze di campagna (come definite dalla legge regionale 75 del 1995), gli ostelli della gioventu’, i rifugi montani ed escursionistici, gli stabilimenti balneari. Nella valutazione dei progetti sono previste premialita’ per i Comuni del Distretto del Gran Sasso, della Maiella Madre e Aree Interne. Ai centri dell’area Basso Sangro-Trigno, e’ invece riservata una quota di 2 milioni di euro del fondo, che in caso di mancato utilizzo, sara’ utilizzata per finanziare iniziative sugli altri territori.

“Nelle prossime settimane”, ha spiegato Lolli, “porteremo sui tavoli nazionali una serie di iniziative, delle quali abbiamo gia’ parlato con il ministro. Vale a dire la definizione dell’applicazione della Direttiva Bolkenstein sulle concessioni balneari, che sta frenando gli investimenti da parte delle imprese per mancanza di certezze normative; un piano di investimenti per il rinnovo degli impianti di risalita in montagna; l’istituzione di un fondo di garanzia speciale a sostegno degli investimenti delle imprese turistiche”. D’Ignazio, invece, ha posto l’accento sull’importante opportunita’ che questo bando rappresenta per il settore turistico abruzzese. “Proprio per incentivare la presentazione delle domande”, ha sottolineato, “abbiamo gia’ calendarizzato una serie di incontri specifici sul territorio, mentre gli uffici del Dipartimento Turismo della Regione, come sempre, saranno a disposizione degli operatori per fornire tutta l’assistenza nella predisposizione delle istanze”.