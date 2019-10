Turismo in Abruzzo, la regione partecipa al TTG Travel Experience di Rimini

L’Aquila. Oltre 105 appuntamenti in agenda con i buyer internazionali, soprattutto di Russia, Usa, Polonia, Repubblica Ceca, Olanda, Belgio, Cina, alla ricerca delle esperienze uniche dell'”Italia nascosta”; oltre 60 appuntamenti con operatori italiani; l’Abruzzo presentato come terra ricca di

location cinematografiche. E’ un primo bilancio della presenza dell’Abruzzo al TTG Travel Experience, il mercato più importante per la promozione turistica in Italia e la promo-commercializzazione dell’offerta turistica, che si conclude oggi a Rimini, in contemporanea al SIA Hotel (salone internazionale dell’accoglienza) e al SUN Beach&Outdoor Style (salone della vacanza en plein air e della vacanza balneare).

Nello stand della Regione Abruzzo, inaugurato dall’assessore al turismo, Mauro Febbo, hanno lavorato 8 coespositori in rappresentanza dell’intera offerta turistica regionale in termini di prodotto turistico e territoriale, e 6 dmc (destination management company), per la prima volta nella formula aggregata della nuova governance turistica, e due consorzi regionali. Rappresentati nello stand mare e montagna invernale, turismo culturale e nei borghi, natura e vacanza attiva, itinerari esperienziali e fatti su misura per clientela medio-alta.

Tra le diverse forme di ospitalità, oltre alla vacanza in villaggi, campeggi e hotel tradizionali, richieste anche piccole strutture, nonché ville e case storiche; tra le mete grande interesse anche per i Parchi abruzzesi.