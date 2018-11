Tutti pazzi per il treno storico del Natale tra i mercatini d’Abruzzo, ecco le due corse ancora disponibili

L’Aquila. Boom di prenotazioni anche quest’anno per i treni dei mercatini di Natale. I posti disponibili per gli speciali viaggi tra i meravigliosi paesaggi abruzzesi innevati sono andati esaurendosi di giorno in giorno. Tutti pazzi infatti per l’esperienza che, unica nel suo genere, farà risaltare la magia degli elfi e dei presepi. Un metodo innovativo che permetterà, a chi sente e vive ogni anno di più il Natale, di goderselo a 360 gradi.

Sono solo due le partenze rimaste ancora disponibili. Venerdì 21 dicembre, alle 8:45 (in via di esaurimento) e alle 10:00 (ampia disponibilità). Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare sul sito www.railbook.it.