Tutto pronto a Chieti per l’appuntamento con lo street food: attesi migliaia di giovani da tutto l’Abruzzo

Chieti. Da domani a domenica 7 ottobre Piazza Marconi e via Avezzano, ospiteranno “Street Food Time”, evento a carattere nazionale dedicato al cibo di strada di qualità che tornerà per la quarta edizione in città. La manifestazione, organizzata da Blunel Srls, con l’intento sia di creare momenti di aggregazione sociale che di portare in città visitatori che daranno vita ad un circolo virtuoso di cui si avvantaggeranno tutte le attività commerciali cittadine e dell’intera provincia, attraverso la valorizzazione dell’artigianato di eccellenza, ha il patrocinio del Comune di Chieti e di Confartigianato Imprese Chieti – L’Aquila.

Il festival ospiterà 15 food truck e 3 birrifici artigianali; offrirà più di 70 tipologie di cibi diversi e 20 birre artigianali differenti. Questi sono solo alcuni dei numeri che “Street food Time” è in grado di proporre per soddisfare le esigenze culinarie più disparate dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi. I fornelli si accenderanno alle ore 11,00 (eccezion fatta per il primo giorno che vedrà il taglio del nastro alle ore 18,00) e si spegneranno a tarda notte.

Food truck provenienti da ogni regione daranno vita a tre giornate davvero gourmet durante le quali l’Italia culinaria si incontrerà a Chieti per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti. L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione, questi gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città, “paesaggi culturali” da difendere e conoscere.

“Street Food Time” è un festival interessante, stuzzicante, appetitoso, succulento, in cui il “savoir faire” italiano si innesca sulla cultura del prodotto, della terra, della storia. “Street Food Time” ha toccato nel 2018 molte città italiane ed è felicissimo di tornare per la quarta edizione a Chieti e chiudere in città il tour nazionale. Un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento, cultura. L’ingresso è gratuito.

Di seguito un piccolo assaggio:

Piemonte: hamburger di Scottona;

Toscana: hamburger di chianina e cinta senese, polpette di chianina, punta di petto di chianina;

Emilia Romagna: “Tigelle” farcite con culatello di Zibello, mortadella di Bologna IGP, crudo di Parma e cipolle caramellate;

Lazio: “Puccia” pontina farcita con straccetti di manzo, pomodorini confit, grana e crema di mozzarella, capocollo, pancetta, pomodoro e ruchetta, “Panzotto” farcito con pecorino romano DOP, carciofi romaneschi, guanciale amatriciano, verdure alla griglia, “Pinsa” farcita con salumi e formaggi tipici laziali, pomodorini confit, verdure grigliate, ricotta affumicata, pasta alla “Gricia”, pasta all’Amatriciana; Marche: cartoccio di pesce fritto, olive all’ascolana classiche, al tartufo e vegetariane, crema fritta, fritto misto marchigiano;

Abruzzo: “Arrosticini” artigianali di fegato e di carne, “bruschettoni” con pomodorini e salumi dei parchi, salsiccia di fegato con crema di funghi porcini e spinaci freschi, salsiccia di agnello con crema di zafferano e zucchine, patate di Avezzano al cartoccio;

Campania: “Focacciotto” cotto a legna farcito con mozzarella di bufala, verdure alla griglia, salame di bufalo campano, prosciutto di Pietraroja;

Salento: patate novelle al vin cotto balsamico, pittule dolci e salate;

Calabria: tartare di tonno alla erbette aromatiche, spezzatino di polipo in umido, cartoccetti di pesce fritto;

Sicilia: arancine, cassatine, cannoli siciliani farciti al momento.

Cucina dal Mondo:

Stati Uniti: BBQ americano con 12 ore di affumicatura (“Pulled Pork”, “Ribs”, “Beef”);

Venezuela: “Arepas” farcite con pollo, formaggio e verdure;

Argentina: grigliata di angus Aberdeen e carni argentine cotte ai carboni;

Spagna: “Churros” farciti con crema alla nocciola e “dulce de leche”.

Il tutto sarà accompagnato dalle birre rigorosamente artigianali di 3 birrifici abruzzesi: Birrificio Artigianale Anbra (L’Aquila), Birrificio Artigianale La Fortezza (Civitella Del Tronto, Teramo), Birrificio Artigianale Terre D’Acquaviva (Atri, Teramo).