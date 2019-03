Tutto pronto a Roccaraso per il concorso interregionale per barman professionisti, ecco tutti i dettagli

L’Aquila. Tutto pronto per il concorso interregionale Abruzzo e Molise che si terrà il prossimo di quest’anno a Roccaraso, nella Sala Consiliare“G. Spataro” nella sede del Comune. L’importante appuntamento prenderà il via alle 10 del mattino coinvolgendo per l’intera giornata i barmen professionisti della sezione “A.I.B.E.S.” di Abruzzo e Molise.

Due giurie, composte da addetti ed esperti del settore, valuteranno il gusto e la tecnica dei lavori dei concorrenti in una competizione molto attesa per il prestigio che conferisce ai partecipanti e l’importanza del premio in palio: il titolo a rappresentare le due regioni nella finale nazionale che decreta il miglior barman “A.I.B.E.S.” italiano dell’anno.

La giornata di Roccaraso non si ferma ai big perché, sul tema del “Long Drink Analcolico”, si confronteranno i giovani talenti del futuro, gli studenti degli Istituti “Giovanni Marchitelli” di Villa Santa Maria di Chieti, “Edmondo De Panfilis” di Roccaraso, “Filippo Di Cecco” di Pescara, l’istituto alberghiero “Di Poppa – Rozzi” di Teramo e il “Da Vinci” dell’Aquila.