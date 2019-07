Tutto pronto a Sulmona per la seconda edizione di Abwine-Abruzzo Wine and Culture, ecco tutte le novità

L’Aquila. Tutto pronto per la seconda edizione di Abwine-Abruzzo Wine and Culture che si svolgerà a Sulmona, da venerdì sino a domenica, nel cortile del palazzo dell’Annunziata. Un evento in pieno centro storico che mira a promuovere la città con le sue bellezze e i prodotti enogastronomici abruzzesi, il tutto creando una sinergia con l’elemento culturale. Un’edizione più ricca negli ospiti e negli appuntamenti, coordinata dalla sommelier professionista Elisa Colella e con la direzione artistica del maestro Patrizio Maria D’Artista. L’edizione 2019 vede la presenza di 50 fra produttori e cantine abruzzesi, il 30% in più rispetto allo scorso anno, arricchita dai particolari eventi Experience. Si tratta di un viaggio tra i vini attraverso i racconti dei loro produttori. In particolare quest’anno saranno presenti le cantine Eredi Legonziano, Cerretano, Terra D’Erce, Rosarubra, Bag e Bossanova.

Ed ancora conferenze tematiche e degustazioni condotte da autorevoli esperti del settore come i sommelier Massimo Iafrate, Nicola Roni, Massimo Maiorano, il giornalista Stanislao Liberatore e ancora Giorgio Davini, Vittorio Festa, Paolo Pallozzi e Federico Faraone. Tra gli artisti ci saranno il Dj Guglielmo Mascio, i cantautori Adriano Tarullo e Andrea Di Giustino e l’arte culinaria degli chef Clemente Maiorano. Non mancheranno momenti legati alla letteratura, con la presentazione del libro “Il Lecchino” di Antimo Cesaro e del volume “Miti e delitti” edito da Lupi Editore e l’arte nella performance del maestro Nunzio Di Placido e la mostra a cura degli artisti dell’associazione Metamorphosis.

Domenica Abwine apre le porte ad altri prodotti abruzzesi come le birre artigianali dedicando, inoltre, questa giornata all’ambiente attraverso diverse iniziative ad impatto zero come il sostegno all’organizzazione mondiale “1% For the Planet” e la collaborazione con i “Soci Coop”, sezione di Sulmona per un evento plastic free.

Le associazioni Meta e Terradriatica, inoltre, hanno lanciato il contest fotografico #abwinelovers grazie al quale è possibile vincere degustazione e prodotti vitivinicoli scattando una foto che riesca a coinvolgere le bellezze abruzzesi il più creativamente possibile. Un modo semplice e divertente per promuovere e diffondere le peculiarità del territorio. Alla manifestazione hanno contribuito anche l’Associazione Italiana Sommelier (sezione Abruzzo e sezione di Sulmona), la partecipazione della condotta Slow Food Peligna e l’associazione culturale Metamorphosis. Un evento patrocinato dal Consorzio tutela vini d’Abruzzo, dal Comune di Sulmona, dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia dell’Aquila, e dal Crbc. Per prenotare gli appuntamenti Experience è possibile chiamare il numero 3393900142, per info visitare il sito www.ab-wine.com o mandare una mail all’indirizzo info@abwine.com