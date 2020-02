Tutto pronto per il Soundshine Winter Fest. Protagonisti in consolle artisti di calibro internazionale

Organizzata dalla Jamrock Records Creative Lab, laboratorio di aggregazione di ogni forma di espressione musicale e artistica, da anni oramai punto di riferimento della discografia indipendente, in collaborazione con la società di gestione degli impianti di risalita, il Comune e lo Chalet del lago, la manifestazione ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento per gli amanti del divertimento, dello sport e della buona musica.

In un contesto ovviamente invernale immersi nella natura lontani dai soliti centri abitati, centinaia di giovani si danno appuntamento per una viaggio-evento da non dimenticare.

Il Soundshine Winter Fest propone anche dei pacchetti che comprendono, una notte in albergo, due giorni di skipass, l’entrata ai party, sconti e convenzioni.

In consolle, Colle Der fomento, Aliendee – The Humanoid Beatbox Musician, Welcome 2 The Jungle, Dabadub Sound System, Pakkia Crew, Kid Kontrasto, Dj Baro, Slammer Sound, ZeroGravity con il Soundshine Breking Contest 1 vs 1 e Alessia Neri con un Stage di Dancehall, tutto rigorosamente svolto sulla neve.

Per informazioni 328-9686516 o soundshinefest@gmail.com.