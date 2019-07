Tutto pronto per il terzo appuntamento del LiveFestival, Giusy Ferreri entra in scena al Città Sant’Angelo Village

Pescara. Il Live Festival è ormai un appuntamento immancabile dell’estate all’Outlet Città Sant’Angelo Village. Ritorna la rassegna estiva degli eventi con un’edizione ricca di grande musica. Domani terzo grande appuntamento del #Livefestival3, alle 21 arriva Giusy Ferreri Live 2019, un altro “Big Concerts” in cui la talentuosa cantante, lanciata dal primo X Factor, è ripartita per un lungo tour italiano che la vedrà protagonista dell’estate del 2019. A dare l’annuncio è stata la stessa Giusy sui propri account social, ammettendo di non essere più nella pelle.

Durante il Live 2019 proporrà i suoi più grandi successi, oltre al singolo primaverile “Le cose che canto”, ed il singolo estivo “Jambo”, realizzato in collaborazione con Takagi & Ketra ed il cantante giamaicano OMI.

Il giorno dell’evento sarà possibile accedere all’Outlet dalle 10 dagli ingressi A e D. Per chi arriva in auto sono previsti parcheggi interni all’Outlet (fino ad esaurimento posti disponibili), oltre all’area parcheggio del Centro “Ibisco” di Città Sant’Angelo con trasferimento per l’Outlet mediante servizio gratuito bus/navetta A/R dedicato, con partenza dalle 16:30 ogni 10 minuti fino alle 2.15. Per maggiori informazioni su come accedere ai grandi concerti e dove ritirare i pass è possibile visitare il sito https://www.cittasantangelovillage.com/informativa-per-accesso-ai-concerti-livefestival3/

E poi ancora shopping e ristoranti fino alle 24: per l’occasione dalle 17 alle 20 lo shopping sarà accompagnato dalla musica e intrattenimento di Radio Delta1 che trasmetterà in diretta dell’Outlet con una postazione dedicata, vicino alla Food Court. Inoltre, solo il 27 Luglio, per i possessori di Privilege Card ci sono le “Special Sales“: ulteriore 20% sul prezzo a saldo, nei negozi aderenti.