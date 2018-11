Uffici postali nel centro storico dell’Aquila, il M5S: ulteriore passo per la normalità della città dopo il sisma

“Nel corso delle interlocuzioni con i vertici di Poste Italiane”, afferma la portavoce dei 5 Stelle alla Camera Carmela Grippa, “ho spiegato il paradosso per il quale un centro storico di un capoluogo di regione sia sprovvisto di un ufficio postale a servizio dei commercianti, residenti e professionisti che, con coraggio e grande amore per la propria città, sono tornati a popolare il centro storico aquilano”.

“Poste Italiane”, ha proseguito la portavoce 5stelle, “già sollecitata sul tema da comitato locale di cittadini e rappresentati attività produttive, ha recepito ed è in linea con l’esigenza che un tale stato di cose vada sanato al più presto. I consiglieri regionali, da parte loro, vogliono mantenere alta l’attenzione sulla positiva conclusione della vicenda”.

“Con il costante lavoro di coordinamento con i portavoce in Parlamento abbiamo visto mettere nero su bianco l’impegno di Poste Italiane per la città dell’Aquila”, spiegano Sara Marcozzi e Gianluca Ranieri, “adesso però dovremo mantenere alta l’attenzione affinché i tempi di attuazione del rientro dell’ufficio postale in centro storico siano celeri. Ogni attività o ufficio che rientra in centro”, hanno concluso i Consiglieri Regionali, “rappresenta un ulteriore passo verso la normalità di una città che, nonostante tutto, non ha mai perso il proprio fascino e con straordinaria forza ha voglia di mettersi alle spalle il tragico sisma del 2009”.