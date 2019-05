Ultimo appuntamento con la stagione di danza, al Comune di Teramo il balletto della Spellbound dedicato a Rossini

Teramo. Appuntamento da non perdere per l’ultimo spettacolo della Stagione di Danza 2018/19 di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo domenica 5 maggio alle 18.00 al Teatro Comunale di Teramo con Rossini Ouvertures, l’attesissima nuova creazione di Mauro Astolfi con la Spellbound Contemporary Ballet che celebra la figura artistica e umana di Gioachino Rossini a 151 anni dalla sua morte.

“Cercare di toccare tutti i punti di una vita come quella di Gioacchino Rossini sarebbe stato assolutamente impossibile, anche perché per quanto la danza possa e per quanto il movimento sia un altro aspetto del suono, la materializzazione della musica, quello che Rossini ha saputo creare in pochi anni della sua vita… non credo potrà mai essere rappresentato diversamente in modo sinceramente sensato. La sua era musica estrema.

Il segno di una forza e di una energia superiore, ed ho volutamente cercato di creare una danza estrema, carica di energia, di vitalità, di incontri, di seduzioni, di suggestioni …ho passato molto tempo pensando come si sarebbe potuto tradurre in movimento la sua genialità compositiva . Non ho sentito di lavorare su un’astrazione, ho cercato e ho “sentito“come raccontare la vibrazione della sua musica: mi sono letteralmente lasciato trasportare, ed è stata un’esperienza unica. Come scrive Alessandro Baricco: la musica di Rossini è una vera e propria “follia organizzata”. Intensità, caos puro, smarrimento, fuga schizoide …ma scappando ha creato qualcosa che non avrebbe mai più potuto essere ripetuto dopo di lui.”

Una produzione Spellbound Contemporary Ballet realizzata con il contributo del MiBACT – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e della Regione Lazio. in collaborazione con. il Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, il Comune di Pesaro & AMAT

Spellbound Contemporary Ballet nasce nel 1994 per volontà del coreografo Mauro Astolfi cui si è aggiunta alla guida due anni dopo Valentina Marini con cui la compagnia ha avviato una intensa attività di internazionalizzazione. Forte di una cifra stilistica inconfondibile esaltata da un ensemble di danzatori considerati tra le eccellenze dell’ultima generazione, Spellbound si colloca oggi nella rosa delle proposte italiane maggiormente competitive sul piano di una dialettica internazionale, espressione di una danza che si offre al pubblico con un vocabolario ampio e in continua sperimentazione, convincendo le platee dei principali Festival di Europa, Asia, Americhe.

La Compagnia ha posto negli anni le basi di un percorso dove il divario tra spettatore, amatore e artista si è fatto sempre più sottile, alimentando attraverso venti anni di seminari e workshop una filiera creativa che ha avvicinato al palcoscenico migliaia di danzatori e curiosi e consolidando questo processo ha dato luogo a un autentico vivaio in termini di formazione in rapporto dialettico con la Compagnia, processo culminato con la residenza presso Daf Dance Arts Faculty. Le attivita’ di Spellbound, oltre alle creazioni di Astolfi, abbracciano una serie di produzioni e progetti in rete con

altri artisti e istituzioni su scala internazionale, come il recente “La Mode”, installazione a firma di Tomoko Mukayiama e Tojo Ito che ha inaugurato il National Taichung Theater a Taiwan nell’ottobre 2016. Le attivita’ di produzione sono inoltre sostenute dal Ministero per i beni e le Attivita’ Culturali e del Turismo a partire dal 2000.

ROSSINI OUVERTURES

Coreografia e regia Mauro Astolfi

Musiche Gioachino Rossini

Disegno Luci Marco Policastro

Danzatori Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Lorenzo Capozzi, Aurora Stretti, Pablo

Girolami, Caterina Politi, Giacomo Todeschi, Alice Colombo

Una produzione Spellbound realizzata con il Contributo del Ministero per i Beni e le Attivita’

Culturali e del Turismo e della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Pesaro & AMAT

Debutto – Prima Mondiale: 25 Febbraio 2017

Teatro Rossini – Pesaro

DUTATA 71’

