Un bianco fresco per un buon aperitivo? provate la Passerina di Tenute Tre Gemme

Uno dei vini bianchi più diffusi e apprezzati in tutta la zona adriatica è la Passerina, un vitigno antico da cui si ottiene un vino molto fresco, non molto strutturato, ma profumatissimo, ingentilito da deliziosi suggestioni floreali e fruttate. Per chi ama vini dal sapore non troppo deciso, può quindi essere il compagno perfetto per un buon aperitivo. Una versione decisamente ben fatta è quella di Tenuta Tre Gemme, cantina di recente costituzione ma di lunga storia, che ha scelto i nostri portali per farsi conoscere al grande pubblico abruzzese.

Il nome del vitigno – simpatico e curioso, e decisamente attraente per un mercato che cerca sempre novità – sembra derivare dal fatto che i passeri amino beccare i suoi gustosi acini. Ha origini molto antiche e come molte altre varietà a bacca bianca dell’Italia centrale, appartiene alla vasta famiglia dei trebbiani. I territori più vocati sono quelli del Piceno, nelle Marche, e del nord dell’Abruzzo, oltre che in una piccola enclave della provincia di Frosinone. Pur essendo un vitigno qualitativamente molto interessante, in passato ha sofferto per la concorrenza del trebbiano toscano, che ha rese superiori ed è decisamente più resistente e vigoroso. Proprio per questo motivo è stato trascurato per molti decenni, usato per lo più come uva da taglio per donare un tocco di eleganza e di profumi in più, per essere stato poi riscoperto negli ultimi anni, col tornare in auge dei vitigni autoctoni.

Tenuta Tre Gemme ne propone una versione semplice e beverina, ma estremamente gustosa, come si addice alla tipologia. Non aspettatevi infatti chissà quali complessità o concentrazioni da questi vini! La Passerina è un vino che gioca infatti sui dettagli, sui delicati profumi floreali e di frutta gialla, spesso declinata su note tropicali. In bocca ha una buona rotondità, dove tornano sempre i rimandi fruttati, che ne conducono la beva dall’inizio alla fine. E’ un vino, quello provato, perfetto per aprire un momento conviviale in queste calde serate estive. Servitelo fresco e brindate alla vita!