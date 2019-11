Un mare che unisce, il premio internazionale Adriatico alla giornalista e scrittrice aquilana Monica Pelliccione

L’Aquila. Alla giornalista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, è stato assegnato il premio Adriatico 2019 “Un mare che unisce” per il giornalismo. La cerimonia di consegna è in programma il prossimo 28 dicembre, all’ente mostra artigianato artistico abruzzese, a Guardiagrele. Alla sua prima edizione, il Premio internazionale promosso dall’associazione Interdestinazione arte abbraccia sette regioni italiane, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia e due Paesi, Italia e Albania: verranno tributati riconoscimenti a personalità che eccellono nel campo della poesia, del giornalismo, dell’arte, della politica, dello sport e del sociale. Premiata per la sezione giornalismo, in Abruzzo, Pelliccione è una storica firma del quotidiano “Il Centro”, in cui lavora da 23 anni.

Ha collaborato con l’Agenzia giornalistica Italia, Kataweb, La Repubblica ed è responsabile di diversi uffici stampa in enti pubblici e privati. Pelliccione vanta una vasta produzione letteraria, con i libri “L’Aquila e il polo elettronico” (2005), “Nel nome di Celestino- Una nuova luce per L’Aquila” (2009), “San Pietro della Jenca” (2013), “Storie di donne” (2019), “L’Aquila – Le 100 Meraviglie +1” (2019) e “Pastori d’Abruzzo” (2019). Lo scorso anno ha vinto il premio “Racconti Abruzzo e Molise” con “All’ombra della Jenca” e il premio nazionale “Agape” per la cultura. Nel 2019 le sono stati conferiti il premio “Donna” per il giornalismo e la letteratura, il “Rotary international Agape Caffè letterari d’Italia e d’Europa” per la saggistica e il riconoscimento internazionale “Il giardino letterario”. Ha ottenuto la menzione d’onore al concorso letterario “Città di Grottammare” con il racconto “Zittita!” e con “Pastori d’Abruzzo” la menzione d’onore della giuria al concorso internazionale “Ut pictura poesis”, lo scorso ottobre, a Firenze. Di recente si è aggiudicata il premio Racconti Abruzzo e Molise con “Amiternum patria nostra”.