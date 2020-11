Un reporter in valigia sbarca su LaQtv: episodi sull’Abruzzo in onda ogni sabato dal 14 novembre alle 21

L’Aquila. La stagione sull’Abruzzo di ‘Un reporter in valigia’ sarà trasmessa tutti i sabati alle ore 21 su LaQtv a partire dal 14 novembre. L’annuncio è stato dato giovedì sera sulla stessa rete all’interno della trasmissione 20:30. La web-serie di viaggi del video reporter Mirco Paganelli dopo il lockdown si è dedicata al turismo di prossimità e alla scoperta di mete italiane meno conosciute. Un progetto che ha portato il giovane protagonista a viaggiare tra il Gargano e il Friuli Venezia Giulia passando per la regione dei parchi. “Andare al di là della superficie, del viaggio da copertina che ricerca solo il selfie, per riscoprire invece quel gusto culturale che c’è dietro ogni luogo”. Questo l’obiettivo della web-serie secondo Paganelli.

Come mai la scelta dell’Abruzzo? “Soprattutto per la voglia di scoprire una terra che conoscevo molto poco – confessa il video reporter -, ma che sapevo essere molto ricca dal punto di vista culturale e paesaggistico. Essendo appassionato di montagna e di trekking – aggiunge -, e sapendo quali magnifici parchi ci sono in questa regione, ero curioso di esplorare soprattutto la parte montana”. Il primo dei nove episodi dedicati all’Abruzzo è dedicato al capoluogo di regione, L’Aquila, mentre gli altri sono incentrati soprattutto sui borghi montani e sui parchi naturali, ma non mancano tappe marine sulla costa adriatica. “Se vogliamo essere sinceri, l’Abruzzo non riesce forse a raccontarsi a dovere come invece meriterebbe – evidenzia il giornalista di viaggi -. Spero infatti che questa mia esperienza sia apprezzata soprattutto fuori regione per riuscire a convincere molti ad andare a visitare e ripopolare un luogo che racconta tanto dell’essere italiani, della capacità di reinventarsi e di superare sfide che i secoli gli hanno posto davanti, come lo spopolamento del secondo dopoguerra, di cui ancora si vedono i segni, o i recenti sismi”.

L’appuntamento è dunque per sabato sera alle ore 21 sul canale 73 del digitale terrestre, per chi risiede in Abruzzo, mentre tutti gli altri potranno seguire gli episodi in diretta sulla pagina Facebook ‘LAQTV Abruzzo’. È possibile poi rivedere gli altri viaggi sui profili YouTube, Instagram e Facebook ‘Un reporter in valigia’.