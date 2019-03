Una giornata per celebrare la stagione invernale sulle piste della Majelletta tra free drink, animazione e prodotti tipici locali

Pescara. Appuntamento per domenica, sulle piste da sci abruzzesi della Majelletta, per un’intera giornata sulla neve e per celebrare la stagione invernale di “MajellettaWe”. Dalle dieci di mattina, con il Jeep Frentauto Village, una festa per tutti, fra animazione per bambini, free-drink, fiaccolata sulla neve, vin brulè e cena concerto Kabala, con marching band ad animare lo chalet. La serata è in partnership con l’Associazione culturale Kabala che, dopo le cene concerto del giovedì a Pescara Vecchia, si sposta per l’occasione sulla neve. Il gruppo Frentauto, concessionario del marchio Jeep, lavora da anni nel settore automobilistico nelle Marche, Abruzzo e Molise.

“MajellettaWe” è più di una stazione sciistica. Occasione di svago e divertimento, per una località comoda e veloce da raggiungere, da sempre punto di riferimento del territorio, con la possibilità unica di sciare vista mare. Le opzioni infrasettimanali – giornaliero o per tre, quattro ore – permettono inoltre di ritagliare i giusti momenti in montagna, in combinata con gli impegni di lavoro. Oltre alle piste da sci, MajellettaWe offre momenti di degustazione di prodotti tipici del territorio, attività per bambini e famiglie.

“Ci confermiamo ‘Una montagna di emozioni’ come recita il claim scelto per promuovere la nostra stazione sciistica e non solo, con tutte le altre opportunità che si hanno per vivere la Majelletta”, commentano dallo staff, “una stagione invernale importante, con eventi, appuntamenti, le occasioni di degustazione dei prodotti del territorio sulle piste da sci. In attesa della programmazione per vivere la montagna tutto l’anno”.

E’ possibile iscriversi alla fiaccolata e prenotare la cena con prodotti tipici telefonando al numero 3933898989.