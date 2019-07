Ungulati, incalza Smargiassi (M5S): la Giunta gioca allo scaricabarile su un tema così delicato, ora basta

L’Aquila. “Ora è il momento di decidere cosa fare sul tema degli ungulati e non possiamo accettare che questa Giunta, per voce dell’assessore Imprudente, provi a svincolarsi dalle sue responsabilità chiamando in causa il Governo su una competenza che è regionale. Hanno riempito i cittadini di promesse per essere eletti e ora che hanno vinto, anche grazie ai voti presi da chi a quelle promesse ha creduto, dicono che non si può fare nulla? Non è accettabile che i cittadini e questo Consiglio regionale siano presi in giro dal centro destra” Lo afferma il consigliere regionale Pietro Smargiassi al margine della discussione sull’interpellanza sull’Emergenza cinghiali.

“Oggi sono venuti tanti cittadini a cercare risposte”, spiega il consigliere del M5S, “e ancora una volta non le hanno trovate nonostante i vari annunci a mezzo stampa dell’assessore Imprudente. Quello che hanno trovato, piuttosto, è uno squalificante scaricabarile”.

“Ora basta”, incalza Smargiassi, “questa Giunta, su un tema così delicato e controverso, non può fare orecchie da mercante ma deve immediatamente dare risposte e farci sapere a che punto si trova lo stato di attuazione degli interventi decisi nella riunione del 16 maggio scorso, relativa alla provincia di Chieti, in cui a sentire l’Assessore era tutto sottocontrollo”.

“Noi crediamo che sia utile convocare un tavolo che abbia tra gli interlocutori i sindaci dei territori più colpiti dall’emergenza”, conclude Smargiassi, “le associazioni di categoria di agricoltori,ma anche i comitati per la tutela del territorio e tutti gli attori interessati, direttamente o indirettamente, ad una questione che a causa del lassismo e del disinteresse politico è diventata una vera e propria emergenza”.